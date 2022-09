Cremonese - Lazio, il grido dei tifosi in trasferta: “Vogliamo 11 leoni” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

È una domenica pomeriggio molto importante per la Lazio di Maurizio Sarri. La squadra vuole invertire la rotta dopo la sconfitta pesantissima subita in Europa League contro il Midtjylland che ha fortemente scosso sia i tifosi biancocelesti sia gli stessi giocatori. Oggi contro la Cremonese vorranno sicuramente reagire ed essere più aggressivi in campo senza alcun spunto di presunzione e mancanza di umiltà. L'ha confermato anche Cataldi nel pre partita e i 2500 tifosi presenti allo Stadio Giovanni Zini di Cremona continuano a far sentire a gran voce il loro supporto e soprattutto, la loro carica dal settore ospiti. Qualche secondo prima del calcio d'inizio viene fatto alzare uno striscione con quattro parole ma con un significato profondo: "Noi vogliamo 11 leoni", una richiesta e una speranza quella dei tifosi. La palla ora passa in mano alla Lazio, i tre punti sono il vero obiettivo.