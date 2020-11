Crotone - Lazio, Luis Alberto: "Ho chiarito con la società. La squadra prima di tutto"

In attesa di conoscere l'esito del sopralluogo sul campo dello Scida, ai microfoni di Lazio Style Radio, Luis Alberto ha presentato così la sfida contro il Crotone: "Ricordo quando ho giocato qui a Crotone per la prima volta da titolare, non c’erano Keita e Felipe Anderson. Facemmo una bella partita e quello fu l’inizio di tutto. L’importante è che oggi siamo concentrati, la testa sul Crotone per vincere e rimanere in alto. Un clima così a Liverpool non l’ho mai visto, lì piove sempre ma così mai. Mi dispiace perché condizionerà la partita ma dovremo rimanere concentrati e vincere. I tre punti sono importanti, vogliamo prendere chi ci sta davanti ".

Lo spagnolo si è fermato anche ai microfoni di SkySport: "Sto benissimo, sono pronto per giocare. Ho già parlato con la società, la Lazio viene prima di tutto e oggi darò il massimo per aiutare la squadra. Oggi sarà difficile, anche a causa delle condizioni del campo, ma dovremo vincere. Immobile? E' il giocatore più importante per noi e siamo felici del suo ritorno".

Crotone - Lazio a rischio, sopralluogo fatto: situazione al limite

Lazio, la moglie di Reina attende la partita sui social: "Daje" - FOTO

www.lalaziosiamonoi.it