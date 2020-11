Lazio, la moglie di Reina attende la partita sui social: "Daje" - FOTO

Dopo le visite mediche superate in settimana, Strakosha ha finito il suo calvario ed è rientrato in gruppo, ma oggi giocherà comunque Pepe Reina che ha dimostrato di dare ai biancocelesti sicurezze e qualità avendo subito una media di 1,4 gol a partita. Lo spagnolo arriverà oggi a quota 6 presenze con la maglia della Lazio (4 in Serie A e 2 in Champions League) e come sempre sarà sostenuto dalla sua famiglia. In particolare, la moglie Yolanda ha pubblicato una Instagram Story in cui si vede la maglia che utilizzerà oggi Pepe con la scritta "daje Lazio". Poche certezze ci sono riguardo la gara che si giocherà all'Ezio Scida, una di queste sono le mani sicure di Pepe Reina a cui Inzaghi si affida ancora una volta.