DIRETTA - Calciomercato Lazio, Anderson pista calda. Basic, la retrocessione può aiutare

"Per i nuovi acquisti prima stiamo risolvendo i problemi che abbiamo, poi penso che la squadra verrà man mano rinforzata rispetto alle necessità". Così si è espresso il ds Tare in merito al calciomercato della Lazio. Dal 1° è ufficialmente partito il periodo più caldo dell'anno, con trattative che stanno entrando sempre più nel vivo. Per quanto riguarda la squadra biancoceleste, si procede a piccoli passi: alcune operazioni sembrano farsi sempre più concrete.

GLI SCENARI - Felipe Anderson è un obiettivo vero, così come Julian Brandt del Borussia Dortmund, Toma Basic del Bordeaux e Hysaj. Si tratta di piste concrete. Per Basic, ad esempio, sarebbero stati offerti 6,5 milioni, ma il club è in difficoltà economica, tanto che è stato retroscesso in Ligue 2. L'acquisto di Brandt è costoso (25/30 milioni) e strettamente legato alla cessione di Correa. L'argentino è in orbita PSG: i francesi offrono poco cash, ma in alternativa propongono Sarabia come contropartita aggiungendo 15/20 milioni. Lotito preferirebbe incassare soldi senza inserire giocatori, anche perché per fare mercato bisogna fare i conti, appunto, con dei vincoli federali da rispettare. Per quanto riguarda Hysaj, infine, dopo l'incontro di giovedì è stato concordato che il terzino firmerà la prossima settimana un contratto di cinque anni. Il calciatore conta di presentarsi al raduno del 7 e di partire il 10 per Auronzo. A proposito della difesa, nei giorni scorsi era spuntato il nome di St. Juste, centrale olandese di origini caraibiche. Costa 15 milioni, gioca nel Mainz.

TORNA ALLA HOMEPAGE