DIRETTA - Calciomercato Lazio, priorità all'esterno d'attacco ma non solo: la situazione

Il calciomercato della Lazio è formalmente bloccato dall'indice di liquidità ma la società sta continuando a lavorare sui prossimi colpi da piazzare. Arriverà una mezzala e uno o due esterni d'attacco, mentre in difesa si stanno facendo delle valutazioni tra calciatori in esubero ed eventuali rimpiazzi. La priorità in ogni caso resta la cessione che sbloccherebbe il mercato e permetterebbe di ufficializzare i volti nuovi che si sono già aggregati a Formello.

CESSIONI - I calciatori che in questo momento hanno più mercato e porterebbero un bel tesoretto nelle casse della Lazio sono Correa e Luis Alberto. Per il 'Tucu' la pista Psg si sta raffreddando con il passare dei giorni, non si è ancora trovato il giusto accordo per lo scambio con Sarabia e nel frattempo anche l'Atletico Madrid ha mostrato interesse per lo spagnolo. Resta aperta l'ipotesi Premier League dove Tottenham e Arsenal potrebbero soddisfare la richiesta di circa 30 milioni fatta da Lotito. Per Luis Alberto invece il presidente della Lazio di milioni ne chiede 50-60, cifra a cui difficilmente qualche squadra riuscirà ad avvicinarsi.

ACQUISTI - Il ruolo di esterno d'attacco resta quello in cui la Lazio ha più necessità di intervenire. In caso di cessione di Correa, gli arrivi potrebbero essere addirittura due. L'obiettivo numero uno resta Brandt del Borussia Dortmund per il quale i biancocelesti sperano sempre di strappare un prestito con riscatto che verrebbe fissato a circa 25 milioni di euro. Oltre a lui serve un calciatore che possa dare più garanzie dei giovani Moro e Romero e allora ecco tornare in auge il nome di Callejon, pupillo di Sarri. Il giocatore, attualmente alla Fiorentina dove non ha trovato molto spazio nelle ultime stagioni, ha il contratto in scadenza nel 2022 e sarebbe felice di riabbracciare il tecnico toscano. Gli altri profili che Tare tiene d'occhio sono quelli di Shaqiri e Januzaj. Un altro colpo, infine, verrà fatto a centrocampo dove l'accordo per Toma Basic è stato di fatto già chiuso.

DIFESA - Per quanto riguarda la difesa prima di nuovi innesti si dovrà sfoltire un po' la rosa. In uscita ci sono Patric e Fares mentre Vavro verrà valutato da Sarri a fine ritiro. In caso di partenza dei primi due potrebbe arrivare un altro terzino che si aggiungerebbe a Hysaj, Lazzari e Marusic oltre che a Radu e Kamenovic che possono essere adattati in questo ruolo. Se invece lo slovacco non dovesse essere confermato arriverebbe un altro centrale come alternativa ad Acerbi e Luiz Felipe. Discorsi in ogni caso rimandati di qualche settimana.