DIRETTA - Calciomercato Lazio, tra uscite ed entrate: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La sessione invernale del calciomercato in casa Lazio per ora ha portato solo alle cessioni di Escalante, Lukaku e Alessandro Rossi. I biancocelesti devono fare i conti con l'indice d liquidità (leggi l'esclusiva a Marcel Vulpis per capirne di più) che per ora ne limita i movimenti. I capitolini sperano di riuscire a sbloccarlo con qualche partenza. Il candidato numero uno è Vedat Muriqi finito nei radar di Leeds e West Bromwich. Il kosovaro ha smesso di seguire i capitolini sui social e il suo addio sembra sempre più vicino. Altro nome in bilico è Manuel Lazzari, ma al momento nessuna offerta concreta per lui.

Momo Fares è passato dal Genoa al Torino e si è detto pronto alla nuova avventura. La formula è sempre quella del prestito con diritto di riscatto con le aquile che sperano che i granata in estate possano esercitarlo. In entrata piace sempre Matias Vecino. Il giocatore è un obiettivo per giugno, quando si svincolerà, ma se dovesse liberarsi prima potrebbe diventare un'occasione da cogliere. Per la linea difensiva piacciono sempre Nuno Tavares e Nicolò Casale, mentre in attacco il preferito sembra essere Burkhardt. Lotito ha rassicurato Sarri, la rosa sarà già rimpinguata a gennaio con addirittura tre colpi. Le tempistiche, però, sono fondamentali con il tecnico che spera di avere i volti nuovi il prima possibile. Cessioni e indice di liquidità permettendo.