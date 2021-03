DIRETTA - Italia - Irlanda del Nord 2-0: il tandem Immobile-Insigne funziona benissimo

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Panchina: Acerbi, Barella, Belotti, Bernardeschi, Chiesa, Cragno, Di Lorenzo, Grifo, Mancini, Pessina, Sirigu, Spinazzola.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2) Peacock-Farrel; Smith, Evans, Cathcart; Dallas, McNair, McCan, Davis, Evans; White, Magennis.Panchina: Ballard, Brown, Ferguson, Hazard, Hughes, Kennedy, Lafferty, Lavery, McGinn, McLaughlin, Saville, Thompson.

ARBITRO: Palabiyik (Turchia).

GUARDALINEE: Ersoy e Olguncan (Turchia).

IV UOMO: Özkahya (Turchia).

STADIO: Ennio Tardini di Parma (ore 20:45)

68' - Lancio splendido di Immobile per Insigne che converce sul suo piede migliore e cerca la conclusione a girare sul secondo palo. Palla sul fondo.

63'- Prima sostituzione per Mancini. Fuori Pellegrini e dentro Barella. Per gli ospiti invece Lavery sostituisce Whyte.

55' - Doppia gigante occasione per l'Irlanda del Nord. Prima Whyte spara addosso a Donnarumma da pochi metri approfittando di una leggerezza di Locatelli. Poi McCann ci prova al volo ma Donnaruma risponde ancora presente.

50' - Chance per Immobile. L'attaccante della Lazio colpisce di testa da pochi passi su cross di Insigne. Pallone fuori non di molto.

47' - Ammonito subito Saville che colpisce Florenzi con il gomito in uno scontro aereo-

45' - Inizia la ripresa. Palla agli Azzurri. Un cambio per gli ospiti: fuori Evans e dentro Saville.

SECONDO TEMPO

45' - Senza recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi. FIne primo tempo con l'Italia in vantaggio 2-0 grazie a Berardi e Immobile.

38' - RADDOPPIO DELL'ITALIA!!! Insigne imbecca Immobile in contropiede. Ciro entra in area di rigore e trafigge il portiere avversario con un sinistro potentissimo sul primo palo.

30' - Mezz'ora di gioco al Tadini. Sin qui monologo Italia che ha preso le misure agli avversari e gestisce il possesso di palla rendendosi anche pericolosa.

23' Colpo di tacco di Immobile che libera Insigne al tiro da fuori. Conclusione debole che non crea problemi al portiere avversario.

20' - Ennesima occasione per l'Italia. Berardi crossa al cengtro dove arriva di testa in tuffo Emerson. Palla fuori di pochissimo.

16' - Ancora un ottimo movimento di Immobile servito da Berardi al centro dell'area di rigore. Il bomber della Lazio prova la girata al volo ma Peacock-Farrel si oppone con l'addome.

14' - GOL DELL'ITALIA!!! Suggerimento di Florenzi per Berardi. L'attaccante del Sassuolo entra in area di rigore e scarica un siluro sotto la traversa. Azzurri in vantaggio.

12' - Occasione Italia. Florenzi mette al centro un bel cross. Immobile stoppa con petto e prova la conclusione. Tiro debole che termina debole tra le braccia di Peacock-Farrel.

5' - Prima fase di studio per le due squadre. Ancora nessuna occasione da gol

1' - Calcio d'inizio. Primo possesso per gli ospiti

Osservato un minuto di silenzio prima dell'inizio della partita in ricordo dei calciatori azzurri che hanno perso la vita negli ultimi mesi: Anastasi, Bellugi Corsi, Rosso e Prati. Ricordato anche il giovane Daniel Guerini, calciatore classe 2002 della primavera della Lazio morto in un incidente automobilistico.

PRIMO TEMPO

Amici ed amiche de Lalaziosiamonoi.it, benvenuti da Edoardo Zeno alla diretta scritta di Italia-Irlanda del Nord. Allo Stadio Ennio Tardini di Parma va in scena il primo impegno per gli Azzurri valido per il girone di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar. Mancini si affida al tridente Insigne-Immobile-Berardi per scardinare la difesa irlandese, solo panchina per Acerbi. Manuel Lazzari non sarà tra i sostituti e andrà direttamente in tribuna.