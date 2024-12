DIRETTA - Lazio, Baroni in conferenza: seguila su lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazo di pazienza e sofferenza espugna il Via del Mare. Lo fa in superiorità numerica, con il gol di Castellanos, con la concusione al volo di Adam Marusic e la sua corsa sotto il settore ospiti, attraversando tutto il campo. Una vittoria meritata, tre punti che valgono la risposta alla sconfitta di lunedì contro l'Inter e che regalano a Baroni l'occasione di tornare a sorridere. Proprio il tecnico biancoceleste, al termine del match, interverrà in conferenza stampa per commentare la prova dei suoi ragazzi.