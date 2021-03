DIRETTA PRIMAVERA - Ascoli - Lazio 0-0, Menichini inserisce Raul Moro

Primavera 1 TIM 2020-2021 – 15ª giornata

Ascoli - Lazio 0-0

Sabato 13 marzo 2021, 15:00

Campo Sportivo Comunale, Sant'Egidio alla Vibrata (TE)

ASCOLI (4-3-1-2): Bolletta; Marucci, Markovic, Alagna, Lisi; Franzolini, Ceccarelli, Olivieri; D'Agostino; Intinacelli, Ibrahimi. A disp.: Raffaelli, D'Ainzara, Cudjoe, Luongo, Mangini, Re, Riccardi, Colistra, Suliani, Palazzino, Oi. All.: Simone Seccardini

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Novella, Armini, Franco, Ndrecka; Cesaroni, A. Marino, Shehu; Cerbara (64' Ferrante); Castigliani, Tare (56' Raul Moro). A disp.: Pereira, Peruzzi, Floriani Mussolini, Pino, Pica, T. Marino, Marinacci, Nasri, Guerini. All.: Leonardo Menichini

Arbitro: Simone Taricone (sez. Perugia)

Ass.: Di Maio - Matera

Ammoniti: Armini (L)

Espulsi: ///

65' - Primo giallo della gara ai danni di Armini, che perde il pallone, poi ferma con le cattive la ripartenza dell'Ascoli.

64' - Fuori Cerbara dopo un colpo subito in campo e dentro Ferrante.

60' - Ancora super Furlanetto che devia un tiro cross di Palazzino, che si era involato verso l'area dopo un errore di Ndrecka.

58' - Primi cambi anche per l'Ascoli: fuori Franzolini e dentro Colistra. Fuori anche Ibrahimi e dentro Palazzino.

56' - Eccolo Raul Moro, prende il posto di Tare. Rientra in campo un mese dopo l'ultima volta.

54' - Termina il riscaldamento Raul Moro. A breve lo spagnolo tornerà in campo.

53' - Franco e Shehu sul pallone, calcia il secondo sopra la barriera, il pallone si abbassa ma finisce di poco alto sopra la traversa.

52' - Atterrato al limite dell'area Castigliani. Punizione da posizione leggermente defilata per la Lazio.

47' - Contatto in area con Novella che cade ostacolato dalle maglie bianconere. Per il direttore di gara non c'è nulla.

46' - Si riparte, è la Lazio a battere.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Termina qui il primo tempo.

43' - Nessuna delle due adesso sembra volersi far male prima della fine del primo tempo.

38' - Colpo di testa di Shehu, pallone a un soffio dal palo. Lazio vicina al vantaggio.

35' - Tiro cross di Novella, uscita volante di Bolletta che respinge il pericolo.

34' - Tiro da fuori di Cesaroni, Bolletta si distende e blocca in due tempi.

26' - Scintille fra Franco e Lisi, serve l'intervento dell'arbitro per calmare gli animi.

23' - Adesso una Lazio un po' più ordinata in campo, in pressione sui marchigiani.

20' - Ci prova Franco su punizione dai 30 metri. Pallone di poco alto sulla traversa. Ma c'è una deviazione e sarà corner.

15' - Prima occasione per la Lazio. Uscita così e così di Bolletta, il pallone finisce sui piedi di Shehu che calcia di piattone ma trova un difensore a ribattere vicino alla linea di porta.

10' - Clamorosa occasione per l'Ascoli. La difesa biancoceleste si fa sorprendere da Intinacelli, che passa alle spalle dei difensori capitolini e calcia a botta sicura. Provvidenziale Furlanetto, che poi si salva grazie al tiro alle stelle di Ibrahimi, che a porta vuota spara alto.

7' - Novella costretto ad uscire momentaneamente per una dolorosa botta ricevuta.

5' - Ancora un'occasione per l'Ascoli, ancora con Intinacelli, che raccoglie un pallone sporco in area e calcia. Pallone a un soffio dal palo.

4' - Miracolo di Furlanetto! Intinacelli riceve tutto solo nell'area piccola e calcia a botta sicura. Si oppone il portiere biancoceleste.

1' - Partiti! Cominciata la sfida.

PRIMO TEMPO - Confermato Armini, torna Novella. Squalificati Bertini e Czyz, Menichini ritrova Raul Moro in panchina. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedfetti e benvenuti nella diretta di Ascoli-Lazio, gara valida per la 15esima giornata del campionato Primavera 1.