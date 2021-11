Europa League, Lazio prima del girone se: tutti gli scenari

La Lazio ha battuto la Lokomotiv Mosca conquistando tre punti fondamentali che gli permettono di confermarsi al secondo posto a quota 8 punti e a 3 lunghezze di distacco dal Galatasaray primo in classifica a 11 punti. Per poter raggiungere il primo posto qualificandosi direttamente agli ottavi, i biancocelesti dovranno vincere lo scontro diretto contro i turchi. Non sono necessari i due gol di scarto in quanto la Lazio passerebbe avendo dalla sua la miglior differenza reti che in questo momento è di +4, al pari dei giallorossi. Invece, in caso di sconfitta o pareggio il Galatasaray sarebbe direttamente qualificato agli ottavi mentre la Lazio disputerebbe i sedicesimi.

SEDICESIMI – Le otto squadre che arriveranno seconde nei gironi di Europa dovranno affrontare le otto terze dei gironi di Champions League in due gare, andata e ritorno. Chi vincerà andrà agli ottavi e sfiderà le altre squadre già qualificate.

