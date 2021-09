Europa League, Muriqi ritrova l'aria di casa: in Turchia chance per il "Pirata"

Archiviata la sconfitta contro il Milan, la Lazio si prepara all'esordio in Europa League di giovedì. I biancocelesti voleranno in Turchia dove saranno ospiti del Galatasaray e scenderanno in campo alle ore 18:45. Dopo le fatiche del campionato Maurizio Sarri pensa a un po' di turnover e diversi giocatori che fin qui hanno trovato meno spazio sperano in una maglia da titolare. Tra questi Vedat Muriqi che tornerà nella terra dove tanto bene ha fatto con la maglia del Fenerbahce. In quell'esperienza il kosovaro segnò anche un gol al Galatasaray senza però riuscire mai a batterlo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei ora potrebbe avere una chance da titolare, viene da un ottimo momento in Nazionale dove continua a segnare a ripetizione ed è andato in gol anche nella partitella di allenamento di ieri. Se Sarri deciderà di far rifiatare Immobile toccherà a lui guidare l'attacco biancoceleste e dimostrare che la Lazio può fare affidamento anche su di lui.