Feyenoord-Lazio, Milinkovic a caccia del record: Pandev e Klose a un passo

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - E' squalificato contro la Roma, il suo derby è l'Europa League. Servirà tutta l'esperienza e la classe di Milinkovic per centrare l'obiettivo qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Per farlo potrebbe bastare un punto contro il Feyenoord, tre sarebbero meglio per arrivare primi. Una delle poche certezze di Sarri per la partita di questa sera è la presenza di Milinkovic. Domenica non ci sarà, oggi sì e potrebbe centrare un record importante. Con un gol agli olandesi, il Sergente raggiungerebbe quota 64 gol con la Lazio diventando dunque il miglior marcatore straniero della storia biancoceleste a pari merito con Pandev e Klose. La storia è dietro l'angolo e il serbo vuole raggiungerla il prima possibile.