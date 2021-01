FORMELLO - Lazio, ancora Caicedo. Fasce ok, Luiz Felipe c'è. E in porta...

FORMELLO - Lazzari e Masuric ok, presidieranno le fasce. Reina torna in porta, Luiz Felipe vince il ballottaggio con Patric e Caicedo confermato al fianco di Immobile. Queste le indicazioni che arrivano dalla rifinitura. Inzaghi schiererà la Lazio migliore possibile a Parma, senza calcoli sui diffidati e recuperando Leiva in regia, squalificato con la Fiorentina. Ai lati dell’ex Liverpool ci saranno come gli insostituibili Milinkovic e Luis Alberto, sulle fasce Lazzari e Marusic visto l’infortunio di Fares (assente come Correa, dovrebbero farcela per il derby di venerdì prossimo). In attacco il tandem Immobile-Caicedo: il Panterone è di nuovo favorito su Muriqi e Pereira, le due armi offensive in panchina.

DECISIONI. Luiz Felipe, Acerbi e Radu formeranno la linea a tre del reparto arretrato. Patric e Hoedt nel pomeriggio si sono mossi nella formazione “riserve”. Tra i pali dovrebbe tornare Reina dopo il match disputato da Strakosha contro la Fiorentina. Occhio ai diffidati: sono a rischio derby Hoedt, Caicedo ed Escalante (anche Fares è nella lista ma non sarà convocato). Intanto Lulic ha fatto un altro passo in avanti: ha effettuato tutta la sgambata della vigilia in gruppo partecipando anche alla fase tattica. Presto verrà inserito nella lista del campionato per Djavan Anderson.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo. A disp.: Strakosha; Patric, Hoedt, Armini, D. Anderson, Parolo, Cataldi, Akpa Akpro, Escalante, Pereira, Muriqi, Moro. All.: Inzaghi.