FORMELLO - Lazio, Caicedo pronto. Marusic dietro: c'è Akpa esterno

FORMELLO - Marusic rimane dietro: non nelle gerarchie, ormai scalate con le prestazioni convincenti, ma di posizione. Il montenegrino durante le prove tattiche della vigilia viene confermato sulla linea dei difensori liberando la fascia destra all’impiego di Akpa Akpro, pronto a sostituire lo squalificato Lazzari (un turno di stop anche per Correa). Sembrano essere queste le scelte di Inzaghi, sostituito sul campo dal vice Farris e dal resto del collaboratori tecnici. Contro il Verona probabile reparto arretrato con Marusic, Acerbi e Radu. Tra i pali scontato l'impiego di Reina. Patric, per tutta la settimana alle prese con i problemi alla schiena, disponibile per la panchina. Lo spagnolo oggi si è mosso nella formazione “riserve”.

RITORNI. Luis Alberto, l’altro calciatore acciaccato, viaggia invece verso la maglia da titolare: il Mago sta meglio, le sedute di fisioterapia hanno avuto effetto, si è riunito ai compagni ieri e nel pomeriggio ha ribadito la presenza nella rifinitura. Ci sarà e completerà il terzetto centrale della mediana con i soliti Milinkovic e Leiva. Sulle fasce Akpa Akpro a destra e Fares a sinistra, preferito a Lulic. Davanti la coppia Immobile-Caicedo: il Panterone, dopo l’ennesimo gol decisivo, troverà spazio dall’inizio. Vinto il ballottaggio con Muriqi, arma offensiva per la ripresa insieme a Pereira. Da valutare Hoedt: l’olandese ha cominciato coi compagni la seduta odierna, poi non ha partecipato ai test tattici.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Akpa Akpro, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Armini, Musacchio, Patric, Parolo, Cataldi, Escalante, Lulic, Pereira, Muriqi. All.: Farris.