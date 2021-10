FORMELLO - Lazio, doppia seduta: la prima per i difensori, riecco Marusic

FORMELLO - Doppia seduta, ma solo per i difensori: in campo stamattina soltanto i calciatori del reparto arretrato più i tre registi (Leiva, Cataldi ed Escalante), gli altri centrocampisti e gli attaccanti saranno di scena nel pomeriggio nella seconda sgambata della giornata. Sarri nel frattempo ha lavorato sulla fase difensiva in vista della sfida con l’Inter. Aggregati anche Marusic e Acerbi, tornati dagli impegni con le nazionali. Il montenegrino si gioca il posto con Lazzari a destra, è il ballottaggio che accompagna tutte le vigilie delle partite, il Leone invece è squalificato per due turni. Al suo posto dovrebbe giocare Patric, schierato sul centrosinistra in coppia con Luiz Felipe già nel finale di Bologna con la Lazio rimasta in dieci. Nell’allenamento pomeridiano o al massimo domani il gruppo tornerà numero con il rientro di tutti i convocati dalle rispettive selezioni. Sotto osservazione naturalmente Immobile (negli ultimi due giorni ha lavorato in modo differenziato) e Zaccagni, recuperato dal problema muscolare ma ora ai box per un attacco influenzale.