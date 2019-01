FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Lulic salta l'allenamento pomeridiano

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 - Alle spalle anche l'allenamento pomeridiano, dedicato soprattutto alla tecnica e alle esercitazioni tattiche. Oltre a Marusic, acciatto e squalificato, sul campo non si vede Lulic. Da Formello arrivano rassicurazioni sulle sue condizioni, il bosniaco comunque non dovrebbe essere in dubbio per la trasferta di Napoli. Il suo impiego sarà fondamentale, soprattutto per coprire sulla fascia destra l'assenza del montenegrino. Il resto della rosa svolge regolarmente l'intera seduta: riscaldamento con il pallone, movimenti offensive e partitella a campo ridotto con l'utilizzo delle sponde. Intanto, nella giornata di ieri, Durmisi e Lukaku hanno completato all'Isokinetic i test atletici saltati in estate.

FORMELLO - La prima seduta delle due in programma. La Lazio arriva al Fersini alle 10 per l’allenamento mattutino: tutti in gruppo, Marusic l’unico assente (è squalificato per le prossime due partite di campionato e alle prese con un trauma contusivo al fianco sinistro). La rosa svolge compatta il riscaldamento tecnico (torello e possesso palla), poi Inzaghi divide la squadra tra calciatori difensivi e offensivi. Per i primi esercitazioni sui movimenti di reparto, per i secondi lavoro atletico lungo la fascia di scatti e forza con gli elastici TRX. La seconda sgambata è fissata per le 15.