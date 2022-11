FORMELLO - Lazio, Immobile fa tutto. Zaccagni a riposo, Sarri decide l'attacco

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Lo scarico prima della rifinitura in programma domani mattina. Gruppo diviso in due, anzi, in tre considerando i calciatori alle prese con i problemi fisici. Zaccagni, fermo per il guaio muscolare al polpaccio (trauma distrattivo), non dovrebbe recuperare in tempo: oggi non era in campo nemmeno per un lavoro differenziato. L’ex Verona ha riportato un’elongazione, manca solo la sgambata di domani prima della partenza per Torino, complicato immaginarlo anche solo nella lista dei convocati. Immobile, al contrario, ha svolto di nuovo l’intera seduta coi compagni: i pochi minuti contro il Monza dovrebbero trasformarsi nella titolarità con la Juventus. Ai suoi lati, salvo sorprese, Pedro e Felipe Anderson, pronto a tornare a destra dopo il periodo da falso nueve. Altrimenti ancora il brasiliano in mezzo con sulla fascia uno tra Romero e Cancellieri.

CONDIZIONI. Nel pomeriggio da una parte i titolari, dall’altra quelli rimasti a riposo o entrati nella ripresa ieri. Lazzari è finito ai box per un infortunio al polpaccio, gli esami ci saranno tra domani e domenica, lo stiramento sembra scontato. Sulle fasce domenica toccherà a Hysaj a destra e Marusic a sinistra. In mezzo confermata la coppia Casale-Romagnoli. Patric convive con un’infiammazione al ginocchio, non si è allenato neanche oggi. A centrocampo possibile terzetto con Milinkovic, Cataldi e Vecino. L’uruguaiano si gioca il posto con Basic. Luis Alberto ora rincorre, ieri non si è nemmeno scaldato nonostante il risultato inchiodato sullo 0-0.