FORMELLO - Lazio, la ripresa: Correa fermo, soli 8 calciatori in campo

FORMELLO - Otto giocatori di movimento in campo. Sono Luiz Felipe, Patric, Akpa Akpro, Parolo, Cataldi, Escalante, Fares e Pereira. Tutti gli altri rimangono in palestra per il lavoro di scarico. Domani sarà già tempo di rifinitura, martedì c’è da recuperare la partita con il Torino. Acerbi è squalificato, Correa con la Roma non è stato impiegato nemmeno a gara in corso (problema al polpaccio), Caicedo è alle prese con la solita fascite plantare. Con la Champions sfumata potrebbe aumentare le rotazioni e trovare spazio calciatori meno impiegati.