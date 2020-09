FORMELLO - Lazio, Leiva ok. Inzaghi senza Luis Alberto e Milinkovic

FORMELLO - Ultimo allenamento settimanale prima dell’amichevole di domani con il Frosinone di Nesta. Simone Inzaghi ritrova Leiva e Lukaku, rimasti a riposo ieri a scopo precauzionale. Parteciperanno al test di domani, il brasiliano forse nel blocco dei titolari. Finora ha saltato tutte le partite estive disputate ad Auronzo, comincerà a mettere minuti nelle gambe in vista degli impegni ufficiali, ormai distanti soli 15 giorni (seconda giornata di campionato). L’ex Liverpool oggi è stato testato in regia tra Parolo e Akpa Akpro. Potrebbero essere loro due le mezzali allo “Stirpe”. Anche perché in gruppo non si sono visti né Milinkovic, né Luis Alberto. Il serbo è rientrato affaticato dagli impegni con la Serbia, verrà risparmiato almeno fino all’inizio della prossima settimana. Condizioni sotto controllo: stamattina ha effettuato una corsa differenziata intorno al perimetro del campo, passo spedito, nessuna preoccupazione. Il "Mago" invece è stato colpito duro da Escalante nella seduta di ieri pomeriggio: contusione alla caviglia destra, nulla di grave anche nel suo caso, ma potrebbe dare forfait per la sfida coi ciociari.

SEDUTA. A disposizione Marusic, l’ultimo nazionale a riunirsi ai compagni. Inizierà dalla panchina, ci sarà Lazzari a destra. A sinistra altra chance possibile per Kiyine, in vantaggio su Jony, provato nuovamente come mezzala. Davanti la coppia Immobile-Correa. Caicedo, André Anderson e il baby Moro troveranno spazio nella ripresa. Adekanye non è stato ancora riaggregato: stamattina altro giro di tamponi a Formello, l'olandese aspetta il via libera, era rimasto fuori dai convocati di Auronzo per gli anticorpi IgM alterati. Non è a disposizione Vavro, fermo da qualche giorno per un fastidio muscolare. In difesa potrebbe toccare a Luiz Felipe, Acerbi e Radu. In porta dubbio tra Reina e Strakosha. Cataldi potrebbe completare il recupero la settimana prossima: oggi riscaldamento con il pallone insieme ai compagni, poi si è staccato soltanto per le prove tattiche.