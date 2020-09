FORMELLO - Lazio, Patric ok: Inzaghi ha scelto, Lukaku verso il forfait

FORMELLO - Patric in gruppo: e la formazione è praticamente fatta. Gli infortuni e le trattative non ancora ufficializzate non lasciano troppa scelta a Simone Inzaghi per l’esordio a Cagliari. Lo spagnolo si allena dopo il riposo precauzionale di ieri e completerà la linea a tre difensiva con Acerbi e Radu. Il baby Armini in panchina. Sulla fascia sinistra, al contrario, non si vede Lukaku: terzo giorno di stop consecutivo, non dovrebbe essere nemmeno convocato dopo un’estate trascorsa regolarmente in gruppo. La certezza si chiama Marusic: ci sarà lui sull’out mancino, visto che Fares non è ancora stato nella lista (provvisoria) consegnata in Lega.

PROVE. Il montenegrino da una parte, Lazzari naturalmente dall’altra, in mezzo Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva. Il brasiliano in settimana ha gestito le sue condizioni, stamattina ha completato la sgambata, è pronosticabile la staffetta a partita in corso con Escalante (oggi testato in regia nell’altra formazione) e Cataldi. In attacco scontata la coppia Correa-Immobile. Caicedo l’arma da utilizzare nella ripresa (più Adekanye): Muriqi è fermo per uno stiramento (ed è risultato positivo al covid), André Anderson non si vede da un paio di sedute, Moro è stato riaggregato alla Primavera.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Reina, Alia, Armini, D. Anderson, Kiyine, Parolo, Akpa Akpro, Escalante, Cataldi, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi.