FORMELLO - Lazio, prima seduta per Sepe. Pedro lavora a parte

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Un piccolo grande passo verso la convocazione. Pedro svolge un allenamento a parte in campo: esercitazioni con il pallone che lasciano ben sperare per la partita con il Genoa. Lo spagnolo dopo la trasferta di Lecce è rimasto a riposo per l'intera settimana dedicandosi alla fisioterapia e al semplice lavoro in palestra. Potrebbe riunirsi coi compagni domani alle 18 per la rifinitura (nel pomeriggio è stato aggiunto Gonzalez per completare i tridenti). Si è aggregato oggi invece Sepe: primo allenamento con la Lazio per il nuovo vice-Provedel, che stamattina ha svolto le visite mediche di idoneità. Ha svolto la seduta agli ordini del preparatore dei portieri Nenci, poi le prove tattiche e la partitella con il resto della squadra. Domenica troverà un posto in panchina.



Qualche modifica rispetto a Lecce

Sarri ha un’ultima sgambata per decidere la formazione, centrocampo e attacco dovrebbero essere gli stessi visti a Lecce: Kamada e Luis Alberto ai lati di Cataldi, Felipe Anderson e Zaccagni sulle fasce a supportare Immobile. Possibili cambi in difesa: Casale per Patric in coppia con Romagnoli, Hysaj per Lazzari con il conseguente spostamento a destra di Marusic. Scelte tutt'altro che scontate. Dopo l’allenamento di domani si tireranno le somme.