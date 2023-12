FORMELLO - Lazio, riecco Luis Alberto. Casale ok, Vecino ancora fuori

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Primo vero allenamento anti Verona, la Lazio si è ritrovata in campo alle 15. Sarri ha recuperato già da qualche giorno Zaccagni, fuori dalla trasferta di Salerno per una contusione all’anca, e oggi ha ritrovato in gruppo anche Casale (ieri ancora a riposo) e Luis Alberto che aveva accusato un affaticamento muscolare contro il Cagliari.

I problemi in infermeria però non sono finiti, Romagnoli è ancora ai box per la distrazione al polpaccio e in più sono da valutare Patric e Isaksen, i due usciti per problemi fisici con il Genoa. Nella lista degli assenti, poi, c'è ancora il nome di Vecino, di nuovo a parte per motivi disciplinari.

Il tecnico in attacco tornerà a puntare su Immobile, sulle fasce potrebbe rivedersi Zaccagni e chissà se anche Felipe Anderson (in ballottaggio con Pedro). A centrocampo Rovella o Cataldi in regia, ai lati favoriti Guendouzi e Luis Alberto. In difesa si rivedranno Lazzari e Marusic sulle fasce, al centro al momento Casale-Gila è la coppia obbligata (a meno che Marusic non venga impiegato come nel finale di Coppa Italia).

