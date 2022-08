FORMELLO - Lazio, riecco Luis Alberto: il Mago si allena a parte

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Il Mago è tornato. Dopo due giorni consecutivi di assenza, Luis Alberto è di nuovo a disposizione di Maurizio Sarri. Primo allenamento - seppur differenziato - per lo spagnolo da quando la squadra ha fatto rientro in Italia. In seguito al ritiro in Germania e all'amichevole contro il Qatar, il tecnico aveva concesso al gruppo 48 ore di riposo. La ripresa dei lavori era fissata per martedì, ma l'ex Liverpool si è rivisto solo oggi nel centro sportivo. Un attacco influenzale, si legge nel certificato prodotto dal calciatore. Caso rientrato, anche se è stato Sarri stesso a confermare la volontà di Luis Alberto di tornare al Siviglia.

