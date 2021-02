FORMELLO - Lazio, seduta di scarico. Patric torna dalla squalifica

FORMELLO - Allenamento di scarico mattutino, il riposo è previsto per domani. Un’altra settimana piena per preparare la prossima partita di campionato, Inzaghi oggi ha ritrovato un gruppo ristretto per la seduta post-Cagliari: in campo solo i calciatori non impiegati dall’inizio ieri sera. Palestra e fisioterapia per i titolari. Da mercoledì si comincerà a fare sul serio anche se gli elementi della rosa più affaticati potrebbero essere gestiti per un giorno in più (è successo anche nelle scorse settimane). Le prove tattiche scatteranno tra giovedì e venerdì, Patric tornerà dal turno di squalifica e si giocherà il posto in difesa sul centrodestra con Musacchio. Di Acerbi e Radu, affaticato fino a pochi giorni fa, le altre due maglie del reparto arretrato. La speranza è quella di recuperare altri uomini per la panchina: contro il Cagliari non erano tra i convocati Strakosha (problemi al ginocchio, si attende il suo ritorno) e Cataldi, rientrato tra i convocati per sfida di Coppa Italia con l'Atalanta e poi di nuovo out.