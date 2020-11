FORMELLO - Lazio, seduta facoltativa dopo le fatiche russe

Allenamento facoltativo. Inzaghi decide così per la seduta di scarico post sfida di Champions contro lo Zenit. La maggior parte dei calciatori si allena in palestra, sul campo invece, oltre ai portieri Alia e Furlanetto agli ordini di Grigioni, i primi a vedersi sono Radu, Lulic e Armini, che hanno svolto un lavoro differenziato con il pallone. In seguito si sono visti anche Correa e Luiz Felipe per una corsa di scarico intorno al perimetro di gioco. Domani sarà una giornata importante, si comincerà infatti un nuovo giro di tamponi per tutta la squadra. In particolare gli occhi saranno puntati su Strakosha, Leiva e Immobile, tutti e tre stoppati dalla Uefa, nonostante fossero a disposizione col Torino. Da capire se anche Luis Alberto, Djavan Anderson e Lazzari riusciranno a rientrare in gruppo. Subito dopo andrà in scena il primo vero allenamento anti-Juve, Inzaghi spera di poter contare su qualche giocatore in più per l'atteso big match.

