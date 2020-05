FORMELLO - Lazio, sedute e altri test: giocatori in campo - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 - Cominciano i lavori, finalmente si rivede la Lazio in campo. Al Fersini lavorano Immobile, Parolo, Acerbi, Cataldi e Lazzari. Farris e Ripert seguono in campo, guidando la seduta. Tare osserva in panchina. Allenamento individuale per ognuno di loro, a debita distanza l'uno dall'altro. Si lavora su alcuni percorsi tra ostacoli alti, bassi, paletti, e un lavoro propriocettivo. Dopodichè entra in scena anche il pallone. I giocatori si dedicano a dei palleggi per riprendere confidenza.



AGGIORNAMENTO ORE 10.45 - Ecco arrivare anche Lazzari, seguito dal direttore sportivo Igli Tare. Anche lui sarà presente quest'oggi.



AGGIORNAMENTO ORE 10.15 - Il turno di un altro blocco. Anche Marco Parolo e Lucas Leiva hanno raggiunto il Centro sportivo di Formello. Pochi minuti dopo varcano il cancello anche Ciro Immobile e Danilo Cataldi e Thomas Strakosha.



Il sole bacia Formello, che riapre i battenti e si prepara ad ospitare il primo turno di allenamenti. Tra i primi ad arrivare Francesco Acerbi, Denis Vavro, e Jorge Silva, che hanno raggiunto il centro sportivo con grande anticipo. Inzaghi ha diviso il gruppo: tra mattina e pomeriggio i giocatori saranno distribuiti in diverse fasce orarie e si alleneranno individualmente, ovviamente su campi da gioco separati. Proseguiranno anche i test sierologici. Formello si è preparato al meglio per questa situazione di emergenza. L'inizio è previsto intorno alle ore 10. Via via nelle prossime ore sono attesi tutti gli altri componenti della rosa.



Pubblicato alle 9.20