FORMELLO - Lazio, si rivede Pedro: buone speranze per Firenze

FORMELLO - Allenamento spostato alla mattina per poi portare tutti a pranzo fuori. Sarri cambia il programma della Lazio: la seduta era prevista alle 15, è stata anticipata alle 10.30 proprio in vista della “gita” collettiva fuori dal centro sportivo. Dal campo è arrivata una buona notizia: Pedro si è riunito ai compagni dopo aver ricevuto il via libera dai controlli clinici svolti in mattina. Dovrebbe farcela per Firenze, oggi ha effettuato il riscaldamento in gruppo, poi ha preso parte anche a qualche esercitazione tattica. Si era fermato a Salerno per una lesione muscolare al polpaccio destro. A differenza di Acerbi viaggia verso il ritorno. Il difensore aveva riportato uno stiramento più grave (secondo grave), è incappato in una ricaduta contro l'Empoli, ci prova per il Bologna (12 febbraio) o per la sfida di Europa League con il Porto (17 febbraio). Cabral, appena arrivato dallo Sporting Lisbona, romperà il ghiaccio nella giornata di domani. Stamattina ha effettuato gli accertamenti in Paideia, poi anche i test atletici all’Isokinetic. Ancora aggregati i Primavera Bertini, Floriani Mussolini, Adjaoudi e Mancino. Akpa Akpro dovrebbe riaggregarsi la prossima settimana.