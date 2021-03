FORMELLO - Lazio, solo undici calciatori agli ordini di Inzaghi. Luis Alberto si gestisce

Un minuto di silenzio per ricordare Daniel Guerini, fantasista della Primavera scomparso in un tragico incidente nella serata di ieri, poi tutti in campo per la seduta del giovedì. Nel gruppo dei portieri si rivede Reina, che ieri aveva riposato, insieme ad Alia. Sul terreno di gioco solo undici giocatori di movimento: Patric, Musacchio, Hoedt, Radu, Parolo, Leiva, Cataldi, Pereira, Lulic, Correa e Minala. Assenti, oltre ai nazionali impegnati in giro per il mondo, il lungodegente Luiz Felipe, gli infortunati Caicedo e Fares, oltre ad Escalante e Luis Alberto che proseguono il loro lavoro di gestione in questa settimana di sosta. Lo spagnolo lo aveva fatto anche in occasione delle precedenti pause del campionato. Riscaldamento, torello, poi allunghi e una lunga fase di possesso palla. A chiudere la seduta una partitella a campo ridotto. La Lazio si allenerà fino a sabato, poi dovrebbero essere 48 le ore di stop per ricaricare le batterie, prima del rientro dei nazionali e della ripartenza del campionato.