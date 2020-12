FORMELLO - Lazio, sorpresa Parolo in difesa. Out Luis Alberto, chance Caicedo

FORMELLO - Sorpresa Parolo, c'è lui a completare la difesa anti-Verona. Niente Patric, dolorante al collo e probabilmente nemmeno in panchina. Niente Luiz Felipe, rientrato da uno stop e poi costretto a giocare e rigiocare contro Spezia e Bruges. Toccherà al centrocampista arretrare il proprio raggio d'azione e chiudere la difesa insieme ad Acerbi e Radu. Una scelta dettata dalle condizioni degli altri difensori in rosa (di ruolo ci sarebbe Hoedt, ma Inzaghi si ritroverebbe con tre mancini e sarebbe stato costretto a spostare Acerbi sul centrodestra). La Lazio è attesa da quattro gare ravvicinate, martedì ci sarà il turno infrasettimanale con il Benevento e Inzaghi non può rischiare altri forfait. In porta nuovamente Reina, preferito a Strakosha. A centrocampo confermata l'assenza di Luis Alberto, che ha saltato la rifinitura di ieri e anche il risveglio muscolare mattutino. Akpa Akpro insieme a Leiva e Milinkovic. Sulle fasce sempre Lazzari a destra e Marusic a sinistra. Davanti chance per Caicedo in coppia con Immobile. Tra Ciro e Correa sarà l'argentino a rifiatare. Prevista la staffetta a gara in corso.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Parolo, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Caicedo, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Armini, Hoedt, Luiz Felipe, D. Anderson, Fares, Cataldi, Escalante, Pereira, Correa, Moro. All.: Inzaghi.