FORMELLO - Lazio, stamattina la ripresa: Inzaghi pensa al Toro

FORMELLO - Subito in campo: c’è tempo solo per la seduta di ripresa e la rifinitura di domani per preparare la trasferta di Torino, in programma martedì (ore 19.30). Il giorno post-Fiorentina è dedicato ai calciatori non impiegati ieri sera all’Olimpico: sul terreno di gioco soltanto gli elementi rimasti a riposo o entrati nel corso del secondo tempo. Per gli altri soltanto scarico in palestra. Occhio all’infermeria, ci sono pochi giorni per recuperare i giocatori out contro la Viola. Cataldi, inserito tra i convocati ma poi nemmeno in panchina, ha svolto un lavoro differenziato. La speranza è di vederlo in gruppo domani per poi partecipare alla sfida con il Toro. Il centrocampista aveva riportato una distorsione alla caviglia a Bergamo. Dovrebbe farcela. Niente da fare invece per Luiz Felipe e Leiva: il primo è fermo per uno stiramento, il secondo per i soliti tormenti al ginocchio destro (operato a inizio aprile). Il rientro potrebbe avvenire sabato prossimo con il Milan. Out anche i due attaccanti di scorta Adekanye e Moro (infortuni muscolari). Tra 24 ore scatteranno le prove tattiche: Radu dovrebbe riprendersi il posto in difesa, Marusic quello sulla fascia sinistra (se darà garanzie fisiche), davanti Caicedo di nuovo in vantaggio nel ballottaggio con Correa. Ieri il Tucu ha stretto i denti per rispondere presente. Senza l'emergenza non sarebbe stato nemmeno convocato.