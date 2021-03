FORMELLO - Lazio verso il Bayern, oggi la ripresa: speranza Lazzari

Crotone alle spalle, la Lazio volterà pagina e riprenderà subito gli allenamenti a Formello. Appuntamento fissato per la mattinata di oggi, quando alle ore 11.00 i biancocelesti si ritroveranno al centro sportivo. Seduta di scarico per i titolari della sfida contro i calabresi, molti dei quali potrebbero essere confermati anche in Champions League mercoledì 17 marzo contro il Bayern Monaco. Per il resto della squadra lavoro agli ordini di Simone Inzaghi. Qualche speranza per Manuel Lazzari. L’ex Spal, fermo a causa di un trauma elongativo al polpaccio destro, proverà a bruciare le tappe. Difficile ma non impossibile, anche se l'obiettivo sarà recuperare in tempo per il 21 marzo, in coincidenza dell'impegno contro l'Udinese. Akpa Akpro ha subito un colpo al piede e alla caviglia a Torino contro la Juventus. "Situazione tranquilla", l'ha definita il medico sociale Fabio Rodia, che ha comunicato che il calciatore è stato fermato oggi precauzionalmente ma tornerà presto agli ordini di Inzaghi. Non ci sarà l'altro lungodegente Luiz Felipe, che sta proseguendo il suo protocollo di recupero dopo l'intervento alla caviglia a Monaco.