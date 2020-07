Immobile, record e rinnovo a vita: la Lazio prepara l'offerta

Un solo giorno e poi sarà di nuovo Lazio, per l’ultima volta in questa stagione. Sabato la squadra di Inzaghi scenderà in campo al San Paolo di Napoli per cercare punti e chiudere questo anno straordinario al secondo o al terzo posto. C’è anche un altro obiettivo però: quello di Ciro Immobile che nella sua terra di nascita vuole infrangere anche quei pochi record rimasti, quello di Higuain, e allacciare ai suoi piedi la Scarpa d’Oro. Quello che ha fatto in questa stagione il bomber della Lazio è straordinario: 35 gol in 37 gare, primo in ogni genere di classifica, immenso. Ed è per questo che a lui si sono interessati vari club tra cui United, Everton e Newcstle; ci ha provato il Napoli a sondare il terreno ma per la società è incedibile. Anzi, non solo non è sul mercato ma il patron Lotito insieme al ds Tare sono pronti a rinnovare il suo contratto, che scade nel 2023, per altri due anni. Una proposta a vita considerando che tra cinque anni Immobile ne avrà 35.

LE CIFRE – Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il nuovo contratto prevede un ingaggio da 4/5 milioni di euro senza bonus. Ad oggi con l’obiettivo Champions raggiunto ne guadagnerà 3,7 milioni più bonus grazie a una clausola nel contratto rinnovato nel 2018.

