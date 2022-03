Italia, Immobile pronto a lasciare la Nazionale: ecco perché

L'ennesima pioggia di critiche e offese l'ha ferito profondamente, Immobile ora può concentrarsi solo sulla sua Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pronto a dire addio, ferito per i continui attacchi ricevuti. Ciro Immobile medita di lasciare la Nazionale, grande la delusione per il mancato approdo al Mondiale, forte il disappunto per l'ennesima ondata di feroci critiche, spesso offensive, piovute sulla sua persona. Immobile si sente il parafulmine di ogni fallimento azzurro, preso di mira anche quando le responsabilità non sono sue. È stanco, pensava che l'Europeo vinto potesse cambiare le cose, invece no. La stampa italiana lo affossa alla prima occasione, molti tifosi azzurri fanno lo stesso e Ciro è stanco. Come riporta La Repubblica, l'attaccante è pronto a lasciare l'azzurro e concentrarsi solo sulla sua Lazio. In biancoceleste è amato, è il re, viene protetto e osannato, messo in condizione per rendere al meglio. Cosa mai successa in nazionale. Immobile medita, ha 32 anni, ha vinto un Europeo, forse è giunto il momento di lasciarsi alle spalle chi non l'apprezza.