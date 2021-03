Juventus - Lazio, scelto l'arbitro del match: i precedenti

Dopo il match non giocato contro il Torino la Lazio è pronta a scendere in campo nella difficile trasferta dell'Allianz Stadium contro la Juventus in programma sabato 6 marzo alle 20:45. La gara sarà diretta da Davide Massa (sez. di Imperia).

Assistenti: Meli - Alassio

IV uomo: Piccinini

V.A.R.: Di Bello

A.V.A.R.: Peretti

I PRECEDENTI - L’arbitro ligure ha già diretto i biancocelesti in 19 occasioni: il bilancio di quest’ultime è estremamente equilibrato; 9 vittorie per la Prima Squadra della Capitale a fronte di 5 sconfitte ed altrettanti pareggi. In particolare, Massa nel corso di questa stagione ha già diretto i biancocelesti in occasione della seconda giornata di campionato, vinta dagli uomini di Inzaghi per 2-0 contro il Cagliari, nel recente successo interno con la Sampdoria ed in occasione del pareggio interno contro la Juventus della settima giornata. L’arbitro di Imperia, in particolare, fischierà per la quinta volta un match tra la Lazio ed i bianconeri: lo score è di una vittoria (la finale di Supercoppa italiana del 2017), due pareggi ed una sconfitta.

