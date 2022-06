Lazio - abbonamenti, le possibili cifre: ecco il piano di Lotito

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Claudio Lotito è stato chiaro. La campagna abbonamenti sta per arrivare e il patron della Lazio ha voluto quasi sfidare la tifoseria proponendo gli stessi prezzi della Roma. La data di partenza per l'inizio della campagna è prevista intorno al 13 giugno, quella dei giallorossi è iniziata il 18 maggio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, venerdì c'è stato un incontro decisivo tra il presidente Lotito e i responsabili marketing. E' stata raggiunta un'intesa complessiva per le linee guida da seguire e domani ci sarà un ulteriore check per effettuare delle verifiche tecniche con la nuova gestione Vivaticket. I dettagli da limare riguardano solo questioni logistiche: si punta a distribuire le vendite in modo differenziato per evitare eccessivi assembramenti.

PREZZI - Stando a quanto dichiarato da Lotito, i prezzi dovrebbero essere i medesimi della Roma escludendo però il loro "secondo livello". Invece, per la sua "Fase 1" - riservata a vecchi abbonati o ai posti liberi da prelazione - la Roma ha stabilito 269 euro per la Curva Sud, 339 per i Distinti, poi 399, 449 e 549 per la Tribuna Tevere Parterre (rispettivamente nord, sud e centrale). E ancora: 576 e 700 per la Tribuna Tevere (sud e centrale), 556 e 649 per la Tribuna Tevere Top (sud e centrale), 689 per la Tribuna Monte Mario e 775 per la Tribuna Monte Mario Centrale. Insomma, le cifre dovrebbero essere le stesse anche per la Lazio, non resta dunque che attendere l'annuncio...