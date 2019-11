Lazio, Acerbi resta a Reggio Emilia per l'ultimo saluto ad Adriana Spazzoli

Non è tornato a Roma insieme ai compagni Francesco Acerbi, il difensore della Lazio è rimasto a Reggio Emilia dopo la vittoria contro il Sassuolo. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, la Lazio ha concesso all'ex giocatore neroverde un permesso per partecipare ai funerali di Adriana Spazzoli, moglie di Squinzi e vicepresidente del club emiliano a cui Acerbi era particolarmente legato. Il rientro a Formello del difensore biancoceleste slitta dunque alla seduta di domani.

