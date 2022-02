Lazio ai piedi di Immobile: numeri da King, nessuno come lui

RASSEGNA STAMPA - E sono 18 gol in 24 partite di campionato, 22 in 27 se contiamo anche Europa League e Coppa Italia, per Immobile non ci sono più parole. In una delle settimane più complicate della Lazio, con la delusione del mercato e la contestazione dei tifosi verso la società, Ciro si carica la squadra sulle spalle da capitano e dimostra ancora una volta - come se ce ne fosse bisogno - la sua vena da bomber, scavalcando l'ex viola Vlahovic, a 17 reti ma con una partita ancora da giocare. Come riporta la rassegna di Radiosei, nella serata della sua 250esima in A, l'attaccante biancoceleste non solo opera il sorpasso su DV7 nella classifica marcatori, ma tocca nuovamente quota 20 (18 gol e 2 assist) in una singola stagione per la sesta volta di fila, un dato straordinario considerando che nello stesso periodo nessun altro giocatore ce l'ha fatta più di tre volte. Immobile va al doppio della velocità, nessuno è come lui.

