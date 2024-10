Lazio, Baroni a SKY: "Voglio personalità e compattezza! Pedro? Un esempio per noi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Le parole di Marco Baroni ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Como - Lazio: “Scelte di formazione? Abbiamo dato continuità, c’è stato due giorni in più per recuperare e poi cerco di vedere lo stato dei ragazzi. Credo sia giusto così, oggi saranno tutti della gara anche chi non parte dall’inizio. Oggi ci occorre una prestazione di grandissima personalità e attenzione, giochiamo contro una squadra che ha vinto un campionato gioca bene e siamo in un campo difficile”.

“Loro hanno molta qualità nel giocare il pallone, lo fanno con grande velocità e i ragazi sanno della partita che gli aspetta. Occorrerà una prestazione di spessore, personalità, compattezza e distanze. Occorre questo in campo”.

“Pedro? L’allenamento mi induce a metterlo in campo, è un riferimento costante. È un esempio, si allena sempre forte. Per noi e per i giovani è un valore aggiunto”.

