Lazio, Baroni sa di giocarsi tanto: il gesto prima del fischio d'inizio

© foto di www.imagephotoagency.it

La tensione è molta ed è inevitabile che sia così. La Lazio sa di giocarsi molto al Gewiss Stadium contro l'Atalanta, ma sa anche che davanti avrà una grande sfida che, allo stesso tempo, può essere anche una grande occasione. Marco Baroni stupisce tutti, spera di sorprendere in primis anche Gasperini. In campo Mandas tra i pali, Gigot, Tchaouna e Dele-Bashiru, fuori Provedel, Isaksen e Pedro, oltre a Castellanos che rientra oggi dall'infortunio. Teso lo sarà anche lui, l'opportunità di fare risultato a Bergamo contro un'Atalanta che in casa non ha mai vinto è ghiotta, ma non per questo semplice.

BARONI OSSERVA L'ALLENAMENTO - I dettagli saranno quindi fondamentali. Nei novanta minuti di gioco non si potrà sbagliare nulla, forse addirittura a partire dal riscaldamento attualmente in corso al Gewiss Stadium. Motivo per cui Baroni ha deciso di guardare in faccia i suoi giocatori, prestare attenzione ai loro sguardi e alle loro movenze nei minuti che anticipano la sfida.

Si è posizionato per questo motivo a centrocampo, con le bracci conserte li osserva minuziosamente cercando di capirne riflessioni e pensieri. Pensa e si guarda anche intorno, osserva gli spalti di uno stadio che può essere teatro di gioie o dolori, di rinascita o continuum di una crisi iniziata settimane fa. Due strade opposte, due percorsi che avranno esiti completamente differenti. La Lazio è chiamata a scegliere. Tra poco meno di due ore l'ardua sentenza.