Lazio - Benevento, Farris in conferenza: "Corsa Champions? Pensiamo solo al Napoli"

La Lazio domina un tempo, si complica la vita nel secondo, soffre ma alla fine vince 5-3 contro il Benevento una partita fondamentale per la corsa Champions. Il vice Massimiliano Farris ha commentato così il match in conferenza stampa: Partite difficile? In Serie a non ci sono partite facili, il Benevento è un avversario di valore. Dopo un tempo perfetto, con il gol del 4-1 potevamo chiuderla, ma il rigore sbagliato ha cambiato un pò la partita. Ci prendiamo i punti, bravi i ragazzi a soffrire e a portare la vittoria a casa. Non era facile fare 5 vittorie di fila. Inzaghi ci ha fatto i complimenti, ha sofferto da casa, sappiamo quanto è difficile soffrire e gestire tutto a distanza. Analizzeremo tutti gli errori e le cose che non hanno funzionato oggi. Corsa Champions? Dobbiamo continuare a vincere, continuando a lottare così fino alla fine. Da stasera penseremo solo al Napoli. Luis Alberto dopo il cambio? i 5 cambi introdotti dal Covid hanno stravolto le gerarchie per tutti, e bisogna che i calciatori abbiano rispetto dei compagni che entrano al loro posto. L'episodio della maglia buttata da Luis però è già acqua passata e non ci sono problemi per lui ".