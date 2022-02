Lazio - Bologna, Immobile: "Giochiamo un calcio fantastico. Champions? Ci proviamo..."

Altro tris, altro clean sheet per la Lazio in campionato dopo la brutta debacle di coppa. Una gara sbloccata grazie al timbro dal dischetto di Ciro Immobile, che al triplice fischio, ai microfoni di Dazn, ha espresso le sue sensazione sulla vittoria di oggi contro il Bologna: "Sono uscito malconcio dalla gara di Milano sia fisciamente che mentalmente. Oggi ci serviva una reazione per capire se siamo cresciuti dal punto di vista mentale. Era una partita difficile e importante per continuare a far bene in questo girone di ritorno".

QUARTO POSTO - "Ci stiamo mettendo in una posizione buona in campionato. Ci stiamo provando con le unghie con i denti, siamo un po' distanti, non siamo partiti bene nella prima parte dell'anno, dovevamo addattarci ad un nuovo modulo. Ora stiamo giocando un calcio fantastico".

CLASSIFICA CANNONIERI - "Spero di chiudere più in alto possibile perché vorrebbe dire che con i miei gol aiuterò la Lazio a far bene".

IL SALUTO AI TIFOSI - "Con i miei compagni ci fa piacere andarli a salutare sotto la curva, oggi erano in tanti. Dedico il gol a mia nonna che purtroppo è in ospedale e non sta tanto bene. Le mando un bacio".