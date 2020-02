Lazio - Bologna, probabili formazioni: si rivedono Correa e Lazzari dal 1'

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - BOLOGNA - La Lazio è già ripartita, per fortuna. Senza risentire dell'emergenza coronavirus e con la testa solo alla prossima sfida di campionato. Sabato 29 febbraio, ore 15:00: all'Olimpico arriva il Bologna. Sono tutte finali, per Inzaghi. Che di volta in volta cercherà di schierare la squadra migliore al netto di infortuni e squalifiche. A proposito, rientrerà Luiz Felipe dopo lo stop obbligato del Giudice Sportivo. Questo fa aprire un ballottaggio a tre per due posti. Considerando momentaneamente out Acerbi, Patric, Vavro e Luiz Felipe si giocano 2/3 della difesa. In pratica il ballottaggio è doppio: Luiz Felipe-Patric per il centrodestra (attenzione anche a Bastos), Luiz Felipe-Vavro per il posto al centro. Sulla sinistra agirà Radu, in porta Strakosha. Altro dubbio sugli esterni. Marusic è affaticato, dovrebbe non essere nemmeno convocato: spazio alla "coppia" Lazzari-Jony. Solito centrocampo (Milinkovic-Leiva-Luis Alberto), e solito dualismo Caicedo-Correa per un posto al fianco di Immobile in attacco. L'argentino è in vantaggio perché l'ex Espanyol ha subito un pestone in allenamento.

CAPITOLO BOLOGNA - Può sorridere Mihajlovic, l'infermeria si svuota. Con la Lazio torneranno i lungodegenti Santander, Soriano Medel e Sansone, così come Denswil e Schouten, rientranti dalla squalifica. In porta riecco anche Skorupski. Sinisa avrà dunque a disposizione molte più scelte, anche se potrebbe essere cauto e non schierare dall'inizio i calciatori appena recuperati. Sulla sinistra invece non ci sarà Mbaye (squalificato), e non è un problema da poco visto che restano out sia Dijks che Krejci (gli altri due terzini sinistri, ndr). Fuori anche Svanberg: non sarà facile captare con certezza l'11 titolare degli emiliani. Di seguito, ecco le probabili formazioni di Lazio - Bologna:

Lazio - Bologna

Serie A 2019/20 - 26ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - sabato 29 febbraio, ore 15:00

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Silva, Vavro, Ndrecka, Cataldi, D. Anderson, Parolo, A. Anderson, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi.

INDISPONIBILI: Acerbi, Lulic, Marusic

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Caicedo, Cataldi, Immobile, Lazzari

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. A disp.: da Costa, Sarr, Bonini, Corbo, Baldursson, Dominguez, Medel, Skov Olsen, Sansone, Juwara, Santander. All.: Sinisa Mihajlovic.

INDISPONIBILI: Dijks, Krejci, Svamberg

SQUALIFICATI: Mbaye

DIFFIDATI: Denswil, Santander

ARBITRO: Abisso (sez. di Palermo)

ASSISTENTI: Liberti e Bottegoni

IV UOMO: Robilotta

VAR: Rocchi

AVAR: Del Giovane

