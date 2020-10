Lazio - Borussia, Immobile: "Vittoria emozionante, vogliamo dire la nostra in Europa"

Sontuosa prestazione della Lazio, che abbatte il Borussia Dortmund e inizia con una vittoria il suo percorso in Champions League. Ai microfoni di Sky ha parlato del match Ciro Immobile: “Un’emozione incredibile scendere in campo oggi, dopo tanti anni riportare questa maglia e questa società in Champions League è bellissimo. C’era quella motivazione in più per dare tutto. La partita è stata giocata alla perfezione e siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Era una gara difficile ma ci serviva proprio questo, dopo la prestazione di sabato con la Sampdoria era necessario questo per la svolta mentale e per poter dire anche quest’anno la nostra tra le grandi d’Europa e in campionato".

LE CRITICHE - "Hanno detto che sono stato il peggior acquisto del Dortmund? A volte bisogna aspettare i giocatori, capire le situazioni. Sono arrivato al Dortmund nel momento sbagliato, di cambio generazionale. C’erano state delle difficoltà, però non mi va di dire niente su questo. Io sono uno molto attento a tutto, so che quando c’è da prendere gli elogi lo faccio e allo stesso modo faccio con le critiche. Le critiche per il gol sbagliato? Ne sbaglierò tanti, speriamo pochi in Nazionale e pochi con la Lazio. Il prossimo step è continuare così, la continuità ci ha fatto fare il passo in più lo scorso anno. Quando l’abbiamo persa siamo tornati una squadra normale. Se scendiamo in campo con questa voglia…Qualificazione? Girone equilibrato, ci sono altre 5 battaglie e dobbiamo dare tutto”.

Il bomber biancoceleste è intervenuto subito dopo ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sapevamo di dover onorare questa competizione al massimo, la pecca è di non avere i tifosi allo stadio, questa sera si sarebbero divertiti. C'è tanta emozione, la partita è stata riaperta nel secondo tempo. Qui in Champions appena sbagli, possono punirti. Siamo stati bravi a richiuderla, è stata una battaglia. Quando fai una battaglia ed esci dal campo vittorioso, non puoi che essere enormemente soddisfatto. Che sapore ha il gol? Sapevamo che avremmo affrontato una squadra più preparata di noi in questa competizione, l'abbiamo preparata bene anche se in pochi giorni e col morale a terra. Se continuiamo così, torneremo a essere quella squadra che faceva brillare gli occhi a tutti".

LA GIOIA DELLA VITTORIA - "Sono contento, la squadra meritava una vittoria così dopo le tante critiche. Conta poco chi non c'è, a Genova c'è mancato l'atteggiamento. Oggi abbiamo dato ancora più valore alla vittoria, non venivamo da un momento facile. È stato ancora più bello. Covid? Complicato, noi facciamo il nostro lavoro, cerchiamo sempre di guardare con fiducia. Sappiamo che questo è uno sport che fa divertire la gente, è intrattenimento, è lo sport che guardano i bambini. Cerchiamo di mettere sempre in campo il massimo anche se il momento non è semplice".

