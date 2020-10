Lazio - Borussia Dortmund: la gioia di lady Inzaghi: "Emozione vera!! - FT

Esordio migliore non poteva esserci per la Lazio di mister Inzaghi. I biancocelesti al loro debutto in Champions League conquistano tre punti importantissimi contro il Borussia Dortmund. una gara perfetta incorniciata dalla reti di Immobile, dall'autogol di Hitz e dal gol di Akpa Akpro. Al triplice fischio espolde la gioia anche di Gaia Lucariello, moglie del mister, che sui social scrive: "Emozione vera questa partita, grandi!".

