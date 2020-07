Lazio - Cagliari, sapore di Champions: tre punti per blindare il quarto posto

Non sono 3 punti qualsiasi quelli in palio stasera tra Lazio e Cagliari. Oltre a ritrovare la vittoria dopo 5 gare, gli uomini di Inzaghi blinderebbero anche il quarto posto. Il che significherebbe quasi certamente Champions League, ma per la certezza bisognerebbe aspettare la fine delle competizioni europee di agosto. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, se Roma e Napoli dovessero vincere rispettivamente Europa League e Champions, infatti, il quarto posto non garantirebbe l'accesso alla massima competizione europea. Battendo i sardi stasera, comunque, Inzaghi conquisterebbe quasi certamente l'obiettivo prefissato dalla società a inizio stagione, con ulteriori tre giornate per continuare a lottare per il podio. Sono tredici anni che la Lazio aspetta questo momento. L'ultima volta ci era riuscito Delio Rossi nella stagione 2007/2008 dopo aver superato la Dinamo Bucarest nei preliminari. Dopo di lui ci andarono vicini Reja in due occasioni, superato entrambe le volte dall'Udinese di Guidolin al rush finale, e Pioli nel 2015, sconfitto dal Leverkusen nei preliminari. Anche Inzaghi ha assaporato questo traguardo venendo scalzato dall'Inter di Spalletti all'ultima giornata, ma ora è pronto a prendersi ciò che gli spetta.

