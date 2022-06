Lazio, Cancellieri ma non solo: quanti intrecci di mercato con il Verona

Lazio e Verona spesso e volentieri sono state protagoniste di importanti trattative: Cancellieri è solo l'ultimo nome di una lunga lista...

L'asse Lazio-Verona negli ultimi anni si è dimostrato molto caldo, a tratti bollente. Numerosi sono i giocatori che hanno vestito entrambe le maglie, ancora di più quelli trattati dai due club. Ponendo come punto di partenza la stagione 2017/2018, ovvero l'anno del primo acquisto ufficiale, andiamo a ripercorre tutti gli affari e le trattative che hanno coinvolto le due squadre.

DA CACERES A ZACCAGNI - È Martin Caceres il primo nome che ha coinvolto entrambi i club in una trattativa. La Lazio durante l'estate 2017 raggiungse l'accordo con l'uruguaiano a parametro zero. Il centrale, però, era reduce da un infortunio e i biancocelesti avevano esaurito lo slot per gli extracomunitari. I capitolini quindi "prestarono" il giocatore all'Hellas. Da agosto fino a gennaio, dunque, Caceres vestì la maglia gialloblu, prima di essere riacquistato nel mercato invernale dalla Lazio per pochi milioni.

Passano due anni e le squadre tornano a trattare, sempre per un difensore. Stavolta però è la Lazio che bussa al Verona per prelevare Marash Kumbulla, giocatore reduce da un'ottima stagione. Dopo una lunga ed estenuante trattativa, però, arriva la beffa: la Roma chiude per il centrale albanese, inserendo nella trattativa anche il cartellino del giovane Matteo Cancellieri. I rapporti si fanno più freddi, ma non abbastanza per rinunciare a un asse così importante. Nell'estate 2021 la Lazio vede saltare Filip Kostic, ala serba dell'Eintracht e, a poche ore dalla fine del mercato, Lotito torna a bussare da Setti, stavolta per Mattia Zaccagni. La trattativa si chiude in un lampo, la Lazio pesca bene e per pochi milioni si assicura uno dei migliori profili dell'Hellas.

L'asse si riaccende nuovamente e, da gennaio 2022, la Lazio torna alla carica per Nicolò Casale: avviando una trattativa portata avanti fino a oggi e che poche ore fa rischiava addirittura di saltare. Ma non solo lui. I biancocelesti in questa sessione di mercato hanno messo nel mirino anche Ivan Ilic, centrocampista classe 2001. A ravvivare veramente l'intesa è però la chiusura arrivata in queste ore per Matteo Cancellieri, proprio quel ragazzo classe 2002 che, pochi anni prima, permise alla Roma di soffiare Kumbulla alla Lazio. Uno scherzo del destino?

I CASI DI ROMULO, MATUZALEM, FARES E FARAONI - Non solo le trattative dirette, tra gli intrecci di mercato possono rientrare anche quei giocatori che nel corso della loro carriera hanno vestito entrambe le maglie. I calciatori che rispettano questa condizione sono Romulo Caldeira (che ha vestito la casacca scaligera dal 2015 al 2018 e quella biancoceleste per pochi mesi nel 2019) e, un pò più datato, Francelino Matuzalem (alla Lazio dal 2008 al 2012 e al Verona nella stagione 2015-2016). Sono casi ancora più particolari i prodotti dei vivai Mohamed Fares, ex Primavera dell'Hellas e oggi alla Lazio, e Davide Faraoni, cresciuto nel settore giovanile capitolino e oggi giocatore del club gialloblu.