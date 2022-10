Lazio, Casale si prende la scena: la crescita del difensore in biancoceleste

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Sicuro, tignoso. Nessuna sbavatura in queste due ultime partite da titolare. Potrebbe arrivare la terza di fila per Nicolò Casale. L'ex difensore del Verona, arrivato alla Lazio in estate per 7 milioni di euro, ha messo alle spalle gli acciacchi fisici e sta dimostrando il suo valore in campo. Con Udinese e Atalanta ha rubato il posto a Patric, che sta facendo un ottimo campionato, e potrebbe farlo anche oggi nella sfida con la Salernitana stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei. Sarri è ben felice di avere una valida alternativa come lui ed essere messo in difficoltà nelle scelte settimanali.