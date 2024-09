Lazio, Castellanos più Dia: il tandem d'attacco che funziona

RASSEGNA STAMPA - Il ritorno alla doppia punta, come ai tempi di Inzaghi. Contro il Milan, Baroni schiera il tandem offensivo composto da Castellanos e Dia e si rivela una mossa azzeccata. Vanno in gol entrambi e convincono grazie a una prova di sacrificio, applicazione e qualità. Si aiutano a vicenda e sembrano parlare la stessa lingua in campo. Si alternano nei compiti del centravanti, uno viene incontro l'altro attacca la profondità. Molto bene entrambi anche nella fase di pressing sulla prima costruzione rossonera. La prima palla gol della partita nasce proprio da uno scambio ripetuto tra loro due.

Come riporta Il Corriere dello Sport, Taty e Boulaye hanno un compito importante: resistere ai frequenti paragoni con i big del passato, Immobile su tutti, e continuare per la propria strada non facendo sentire la mancanza dei gol che ha perso la Lazio con le varie cessioni. Castellanos partirà per gli impegni con l'Argentina, Dia lavorerà a Formello con Baroni. Entrambi si sono sbloccati e non vogliono fermarsi più.