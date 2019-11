Lazio, cena di Natale ed inaugurazione dello store: date e dettagli

Quello che sta per iniziare sarà un dicembre ricco di impegni per la Lazio, a partire dall’inaugurazione del nuovo negozio nel centro di Roma. Come riporta ilmessaggero.it, infatti, martedì pomeriggio in via di Propaganda, a due passi da piazza di Spagna, verrà inaugurato lo store ufficiale biancoceleste. In occasione dell’apertura, saranno presenti alcuni giocatori, oltre al presidente Claudio Lotito. Il 17 dicembre è in programma la cena di Natale a Spazio Novecento, noto locale dell’Eur. I tesserati della Lazio, in compagnia delle loro famiglie, si incontreranno per scambiarsi gli auguri in vista delle festività. Il meritato riposo arriverà solo dopo il 22 dicembre, giorno della finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, a Riad, in Arabia Saudita.

