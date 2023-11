Lazio, chance Immobile: contro il Feyenoord per centrare due obiettivi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Solo poche ore e la Lazio scenderà in campo all'Olimpico nella sfida cruciale contro il Feyenoord che dirà molto sul proseguo dei biancocelesti in Champions League. Tra i più attesi c'è ovviamente Ciro Immobile che contro gli olandesi partirà da titolare dopo esser partito dalla panchina nelle ultime tre gare.

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport l'inizio stagione dell'attaccante è stato tutt'altro che facile: 13 le presenze totali, quattro quelle da subentrato. Il bomber vuole ripartire e vuole farlo a suon di gol che per ora sono solo tre, siglati tutti in campionato.

Gli obiettivi in vista della gara di questa sera sono molteplici: il decimo gol in Champions League e le 200 reti con la maglia della Lazio. L'ultimo suo squillo in Champions risale anche all'ultima vittoria della Lazio con il numero 17 autore di una doppietta contro lo Zenit.